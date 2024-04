Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart nach anfänglicher Stärke ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,54 Prozent fester bei 18.027 Punkten. Der TecDAX verbesserte sich um 0,24 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,49 Prozent abwärts. Er unterschritt damit seine 200-Tage-Linie. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 49 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrmonatshochs 0,25 Punkte tiefer bei 17,22 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Konsumwerte (+1,82%) die Nase vorne, gefolgt von den Sektoren Industrie (+0,92%) und Medien (+0,86%). Am schwächsten tendierten die am Vortag noch stark gesuchten Versorger (-1,12%) sowie Einzelhandelswerte (-0,86%) und Banken (-0,52%). Die Aktie des Sportartikelherstellers adidas verbesserte sich an der DAX-Spitze um 4,18 Prozent. Kurstreibend wirkte eine Aufstufung seitens Morgan Stanley auf „Overweight“ unter Verweis auf verbesserte Umsatzaussichten. Im MDAX sackte Lufthansa nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal um 4,59 Prozent ab.

An der Wall Street litten die Kurse nach starken Daten zu den Einzelhandelsumsätzen unter weiter rückläufigen Zinssenkungserwartungen. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,65 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 37.735 Punkten und verletzte damit seine 100-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 verletzte seine 50-Tage-Linie und endete mit einem Minus von 1,65 Prozent auf einem 2-Monats-Tief bei 17.707 Zählern. Die Marktbreite gestaltete sich negativ. 83 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 78 Prozent. 20 neuen 52-Wochen-Hochs standen 89 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Franken auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,14 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 1,0627 USD. Der Yen verbuchte gegenüber dem Greenback den niedrigsten Stand seit 1990. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 13 Basispunkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 4,63 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex dennoch um 1,25 Prozent auf 2.404 USD. WTI-Öl handelte 0,20 Prozent tiefer bei 85,49 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 2,08 Prozent tiefer bei 169,88 Punkten. Besonders deutliche Verluste waren beim Nikkei 225 (-2,20%) in Tokio sowie beim koreanischen Kospi (-2,34%) zu beobachten. Veröffentlichte Konjunkturdaten aus China zur Industrieproduktion (+4,5% gegenüber dem Vorjahr) und zu den Einzelhandelsumsätzen (+3,1% gegenüber dem Vorjahr) im März kamen schwächer als erwartet herein. Das BIP übertraf jedoch im ersten Quartal mit einem Anstieg um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr die Konsensschätzung (+4,8%). Der chinesische CSI 300 gab um 1,02 Prozent nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.783) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie auf die US-Daten zur Industrieproduktion und zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Der Internationale Währungsfonds veröffentlicht daneben seinen Weltwirtschaftsausblick. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Beiersdorf, Docmorris, Ericsson, Nagarro, Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley und LVMH.