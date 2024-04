Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) hatte nach mehrjähriger Rally im vergangenen Dezember ein Dekadenhoch bei 39,89 EUR markiert. Der seither etablierte Abwärtstrend gewann im Februar und März an Dynamik und führte zu einer Eintrübung des langfristigen Chartbildes. Das Papier verlor in der Spitze rund 46 Prozent an Wert und notiert derzeit über 30 Prozent unterhalb der mittlerweile südwärts drehenden 200-Tage-Linie. Zuletzt triggerte eine bullishe Doji-Kerze oberhalb des Tiefs bei 21,38 EUR eine Stabilisierung unweit einer übergeordnet bedeutsamen Unterstützungszone. Die überverkauften und zur Preiskurve bullish divergierenden markttechnischen Indikatoren auf Basis des Tagescharts legen die Möglichkeit einer deutlicheren Erholungsbewegung nahe. Ein Tagesschluss über der nächsten Widerstandszone bei 22,65/22,72 EUR oder ein Intraday-Anstieg über 23,14 EUR würden erste preisliche Bestätigungen für dieses Szenario liefern. Im Erfolgsfall wäre eine technische Erholung (Bounce) in Richtung 23,64-23,92 EUR und eventuell 24,40-25,23 EUR plausibel. Erst oberhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer nennenswerten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Unterhalb der aktuellen Supportzone bei 21,38/21,47 EUR entstünde derweil ein bearishes Anschlusssignal. In diesem Fall wäre zunächst ein Test der wichtigeren Unterstützungsthemen bei 21,03/21,18 EUR und 20,16/20,48 EUR einzuplanen. Das Unternehmen wird am 25. April seine Quartalszahlen vorlegen.