Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag unter steigenden Anleiherenditen und geopolitischen Risiken. Ein stärker als erwartet gestiegener ZEW-Index der Konjunkturerwartungen wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX verlor 1,44 Prozent auf ein 5-Wochen-Tief bei 17.766 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 1,79 respektive 1,26 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es elf Kursgewinner und 90 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 94 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,80 Punkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 18,02 Zählern. Alle Sektorenindizes endeten im negativen Terrain. Am schwächsten präsentierten sich Automobilwerte (-2,27%) und Finanzdienstleister (-2,24%). Fresenius SE haussierte an der DAX-Spitze um 4,56 Prozent auf 26,61 EUR und löste damit eine mehrwöchige Trading-Range sowie eine mehrtägige Konsolidierung gen Norden auf. Händler verwiesen zur Begründung auf die Markteinführung des Biosimilar Tyenne in den USA. Beiersdorf notierte nach der Anhebung des Umsatzziels für das laufende Jahr 1,10 Prozent fester.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,17 Prozent fester bei 37.799 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,04 Prozent auf 17.714 Zähler. Die Marktbreite gestaltete sich schlecht. 62 Prozent der Werte an der NYSE mussten Verluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 74 Prozent. 118 neuen 52-Wochen-Tiefs standen lediglich neun Hochs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,06 Prozent tiefer bei 1,0619 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um vier Basispunkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 4,67 Prozent an. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,79 Prozent auf 2.402 USD. WTI-Öl handelte 0,13 Prozent tiefer bei 85,30 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer. Die Abschläge hielten sich jedoch in engen Grenzen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,03 Prozent tiefer bei 169,78 Punkten. Der chinesische CSI 300 (+0,69%) konnte gegen den Trend zulegen. Für den CSI 2000 der kleinen Werte ging es sogar um über 5 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.747) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML Holding, Hella, Just Eat Takeaway.com, Volvo und Easyjet. Bereits gestern nach Xetra-Schluss lieferten adidas und Continental Quartalszahlen ab. Bei Covestro und Redcare Pharmacy finden die Hauptversammlungen statt.