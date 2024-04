Am deutschen Aktienmarkt bot sich zur Wochenmitte ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,02 Prozent fester bei 17.770 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 0,18 beziehungsweise 1,07 Prozent. In den drei Indizes gab es 44 Gewinner und 57 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,98 Punkte auf 17,04 Zähler nach. Stärkste Sektoren waren Konsum (+3,99%) und Banken (+0,90%). Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene sahen Technologiewerte (-1,82%) und Softwareaktien (-0,94%). Im DAX haussierte adidas nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen und einer optimistischen Prognose um 8,64 Prozent und belegte damit mit Abstand die Indexspitze. Die rote Laterne hielt Continental nach der Vorlage eines enttäuschenden Zahlenwerks mit einem Minus von 5,47 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 0,12 Prozent bei 37.753 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sackte um 1,24 Prozent auf 17.494 Zähler ab. An der NYSE gab es 1.357 Kursgewinner und 1.433 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 50 Prozent (Abwärtsvolumen: 47%). Zwölf neuen 52-Wochen-Hoch standen 62 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar neigte nach der jüngsten Rally zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,49 Prozent fester bei 1,0671 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,80 Prozent auf 2.389 USD. Der Preis für WTI-Öl sackte nach einem stärker als erwarteten Anstieg der Lagerbestände um 3,10 Prozent auf 82,71 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,90 Prozent fester bei 170,86 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+2,20%) und dem HSI (+1,23%) in Hongkong zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.841) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Philadelphia-Fed-Index und dem Verkauf bestehender Häuser. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sartorius, TSMC und Procter & Gamble. Bei Beiersdorf und Siemens Healthineers finden die Hauptversammlungen statt.