Nächste Unterstützungen:

17.699-17.718

17.643-17.680

17.600-17.619

Nächste Widerstände:

17.908-17.920

17.953-17.975

18.000

Auf Basis des Tagescharts formte sich eine bullishe Doji-Kerze oberhalb der 50-Tage-Linie. Sie indiziert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären im Rahmen des korrektiven Abwärtstrendsvom Rekordhoch auf dem erreichten Kursniveau. Aus diesem Stabilisierungsansatz könnte sich eine zweite Erholungswelle vom Verlaufstief bei 17.714 Punkten entwickeln. Bestätigt würde das Erholungsszenario mit einem Break über die Barriere bei 17.908-17.920 Punkten per Stundenschluss. Im Erfolgsfall würden mögliche Erholungsziele und Widerstände bei 17.953-17.975 Punkten und 18.000 Punkten in den Fokus rücken. Zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die bedeutendere Widerstandszone bei aktuell 18.084-18.192 Punkten. Ein prozyklisches Anschlussverkaufssignal entstünde mit einem Rutsch unter den aktuellen Support bei 17.699-17.718 Punkten (Stundenschlusskursbasis). Mögliche nächste Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 17.643-17.680 Punkten und 17.600-17.619 Punkten.