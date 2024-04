Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 170,30 EUR markiert und anschließend den Weg gen Süden eingeschlagen. Oberhalb des im Oktober 2022 verbuchten Tiefs bei 79,90 EUR konnte der Wert einen mehrmonatigen Boden ausbilden und nachfolgend bis auf ein im März 2023 gesehenes 11-Monats-Hoch bei 132,40 EUR vorstoßen. Der seither laufende Abschwung führte die Notierung erneut zurück auf das Tief aus dem Jahr 2022. Eine erste Erholungsrally scheiterte im Januar am Widerstand der 200-Tage-Linie. Nach einem Rücksetzer auf ein Reaktionstief bei 84,30 EUR meldeten sich die Bullen im gestrigen Handel zurück. Begleitet von sehr hohem Volumen gelang dabei erstmals seit August 2023 ein Break über die noch fallende 200-Tage-Linie per Tagesschluss. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Ausbruch in den kommenden Tagen als nachhaltig herausstellt. Als Bestätigung für eine mittelfristige Machtübernahme durch die Bullen könnte ein Tagesschluss oberhalb der erreichten und sich bis 97,10 EUR erstreckenden Widerstandszone gewertet werden. Potenzielle nächste Rally-Ziele lauten im Erfolgsfall 102,20 EUR und 106,30 EUR. Darüber wäre auf Sicht mehrerer Monate ein Vorstoß in Richtung 115,80-123,30 EUR vorstellbar. Ein Tagesschluss unter 92,95 EUR würde nun ein Warnsignal für das bullishe Szenario darstellen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unterhalb von 88,44 EUR und 84,30/85,20 EUR mit möglichem Ziel 79,90/80,20 EUR.