Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte im vergangenen Oktober ein Korrekturtief bei 119,48 EUR ausgebildet. Der anschließende Kursschub beförderte sie nach zwischengeschalteter mehrwöchiger Konsolidierung über die Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte vom Januar 2022 und Juni 2023 bis auf ein am 15. März verzeichnetes Rekordhoch bei 186,98 EUR. Anschließend ging der Anteilsschein in den Korrekturmodus über. Einer ersten dynamischen Abwärtswelle folgte eine weiterhin intakte Seitwärtskorrektur auf dem erreichten Support der ehemaligen Eindämmungslinie. Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich neutral. Eine zweite Abwärtswelle würde mit Blick auf die Wellenstruktur nicht überraschen. Bestätigungen für dieses Szenario wären in einem Rutsch unter 170,50 EUR und einem Tagesschluss unter 169,20 EUR zu sehen. Potenzielle Korrekturziele liegen in diesem Fall bei 167,00/167,17 EUR und 161,04-162,06 EUR. Darunter wäre eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 157,78 EUR und 151,13-153,84 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 174,61-175,20 EUR, 177,08 EUR und 178,66-179,10 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde ein bullishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster generieren und könnte die Notierung zeitnah erneut an die kritische Barriere bei 184,96-186,98 EUR schicken. Deren Überwindung würde schließlich ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal mit nächstem Ziel 191,46-193,28 EUR liefern.