Nächste Unterstützungen:

17.690

17.663

17.606-17.627

Nächste Widerstände:

17.770

17.849-17.908

17.975-18.018

Der korrektive Abwärtstrend vom am 2. April verbuchten Rekordhoch bleibt intakt. Eine Ausdehnung der Erholung vom Freitagstief bleibt plausibel, solange der nächste Support bei 17.690 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Widerstände und Erholungsziele lauten 17.770 Punkte, 17.849-17.908 Punkte und 17.975-18.018 Punkte. Unterhalb von 17.690 Punkten würden Auffangbereiche bei 17.663 Punkten und 17.606-17.627 Punkten in den Blick rücken. Mit einem Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone wäre perspektivisch eine Korrekturausdehnung in Richtung 17.158-17.280 Punkte zu favorisieren. Dort befinden sich unter anderem die Aufwärtslücke vom 22. Februar, die steigende 100-Tage-Linie und das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Januar-Tief.