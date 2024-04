Der deutsche Aktienmarkt zeigte zum Wochenauftakt eine freundliche Tendenz und konnte damit die Schwäche vom Freitag wieder wett machen. Der DAX schloss 0,70 Prozent fester bei 17.861 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,15 respektive 0,93 Prozent. In den drei Indizes gab es 77 Gewinner und 21 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,71 Punkte auf ein 6-Tages-Tief bei 16,13 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatte Pharma & HealthCare (+2,33%) die Nase vorne, gefolgt von Telekommunikationswerten (+2,10%) und Medienwerten (+1,28%). Schwach präsentierten sich derweil die Sektoren Technologie (-0,98%), Einzelhandel (-0,54%) und Versorger (-0,13%). Bayer haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,76 Prozent.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial nach soliden Konjunkturdaten um 0,67 Prozent auf 38.240 Punkte vor und konnte damit seine zuletzt deckelnde 100-Tage-Linie zurückerobern. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 1,02 Prozent auf 17.211 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit Kursaufschlägen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 29 neuen 52-Wochen-Hochs standen 44 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,61 Prozent nach. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,04 Prozent tiefer bei 1,0652 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 2,93 Prozent auf 2.343 USD. Silber sackte um 5,39 Prozent auf 27,29 USD ab. WTI-Öl handelte 0,24 Prozent schwächer bei 82,02 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent fester bei 170,16 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge waren beim Hang Seng Index (+1,68%) in Hongkong zu beobachten. Der chinesische CSI 300 (-0,70%) orientierte sich derweil südwärts. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.982) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für die Eurozone, Großbritannien und die USA. In den USA sind daneben die Neubauverkäufe relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Börse, Novartis, PepsiCo, UPS, General Electric und General Motors. Nach US-Börsenschluss liefern Tesla und Visa ihre Zahlenwerke ab. Bereits gestern nach Handelsschluss stand SAP (nachbörslich: +2,42%) mit Quartalszahlen im Fokus. Der Walldorfer Konzern konnte seinen Wachstumskurs gestützt von einer hohen Nachfrage nach Cloudprodukten fortsetzen und bestätigte seine Jahresprognose.