Nächste Unterstützungen:

17.758/17.781

17.690-17.714

17.606-17.663

Nächste Widerstände:

17.873-17.889

17.938/17.953

17.975/17.986

Positiv ist zu werten, dass die Rückeroberung der am Freitag verletzten steigenden 50-Tage-Linie (aktuell: 17.778) per Tagesschluss (17.861) gelang. Der Trend vom Rekordhoch (18.567) weist jedoch weiterhin abwärts. Nächste Widerstände liegen heute bei 17.873-17.889 Punkten, 17.938/17.953 Punkten und 17.975/17.986 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes, mit der Chance die Erholungsrally in Richtung 18.097-18.208 Punkte auszudehnen. Nächste Supportbereiche lauten 17.758/17.781 Punkte und 17.690-17.714 Punkte. Darunter wäre eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs in Richtung zunächst 17.606-17.663 Punkte zu favorisieren. Mit einem Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone wäre perspektivisch eine Korrekturausdehnung in Richtung 17.158-17.280 Punkte zu erwarten. Dort befinden sich unter anderem die Aufwärtslücke vom 22. Februar, die steigende 100-Tage-Linie und das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Januar-Tief.