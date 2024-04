Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem dynamischen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie sich nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 184,48 EUR am 27. März nach der Ausformung einer bearishen Doji-Kerze eine Korrekturbewegung gestartet. Der Abschwung führte die Notierung rund 11 Prozent zurück an eine relevante Supportzone (Gap vom 22. Februar). Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen zurück. Begleitet von hohem Volumen übersprang das Papier die korrektive Abwärtstrendlinie sowie die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage und verzeichnete ein 2-Wochen-Hoch. Gelänge ein Tagesschluss oberhalb der nächsten Hürde bei 176,59 EUR (61,8%-Fibonacci-Retracement) würde die bullishe Aussage des gestrigen Kursgeschehens bestätigt. Nächste potenzielle Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 178,26/178,36 EUR, 179,60/180,06 EUR und 182,71-184,48 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielregionen bei 190,10/192,37 EUR und 197,25 EUR. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 171,22-172,71 EUR per Tagesschluss würde nun ein Warnsignal für die bullishe Perspektive liefern. Potenzielle Abwärtsziele liegen in diesem Fall bei 165,80-168,04 EUR und 163,50-163,82 EUR. Zu einer deutlichen Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone 160,44-161,68 EUR.