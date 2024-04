Am deutschen Aktienmarkt strebten die Kurse am Dienstag deutlich aufwärts. Der DAX stieg um 1,55 Prozent auf 18.138 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 1,28 und 2,18 Prozent an. In den drei Indizes gab es 82 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,40 Punkte auf ein 7-Tages-Tief bei 14,74 Zählern ab und rutschte damit unter seine 200-Tage-Linie. Stärkste Sektoren waren Software (+4,91%) und Einzelhandel (+2,44%). Im Minus landete lediglich der Chemiesektor (-0,15%). Sartorius haussierte an der DAX-Spitze dank positiver Quartalszahlen des US-Konkurrenten Danaher um 6,77 Prozent. SAP (+5,27%) und Munich Re (+3,94%) wurden von der Vorlage starker Geschäftszahlen beflügelt.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,69 Prozent auf 38.504 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,51 Prozent auf 17.471 Zähler an. 81 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. 63 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der S&P Global PMI Sammelindex war im April überraschend von zuvor 52,1 auf 50,9 Punkte gefallen. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,47 Prozent auf 1,0705 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,61 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,41 Prozent auf 2.337 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang um 1,76 Prozent auf 83,34 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,67 Prozent fester bei 173,22 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Taipei (+2,52%) in Taiwan und beim Nikkei 225 (+2,29%) in Tokio zu beobachten. Mit Blick auf die Sektoren waren Technologiewerte mit Abstand am stärksten gesucht. Der MSCI AC AP Infotech Index zog um 3,53 Prozent an. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.214) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für April. Experten erwarten im Schnitt für den wichtigsten deutschen Konjunktur-Frühindikator einen Anstieg von zuvor 87,8 auf 88,8 Punkte. Dies wäre der dritte Anstieg in Folge. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Evotec, Roche Holding, Eni, AT&T, Boeing und Michelin. Bereits gestern nach Xetra-Schluss lieferte die Deutsche Börse (nachbörslich: +1,40%) solide Quartalszahlen und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. Tesla (nachbörslich: +13,33%) konnte im gestrigen nachbörslichen Handel trotz umsatzseitig und gewinnseitig enttäuschender und schwächer als erwarteter Quartalszahlen kräftig zulegen. Der Elektroautobauer stellte ein billigeres Modell in Aussicht ohne Details zu nennen. Ebenfalls nach Quartalszahlen im nachbörslichen US-Handel im Fokus standen Texas Instruments (nachbörslich: +7,71%), Visa (nachbörslich: +2,15%), Mattel (nachbörslich: +1,44%) und Enphase Energy (nachbörslich: -5,97%).