Der deutsche Aktienmarkt litt zur Wochenmitte nach einer zwischenzeitlichen Ausdehnung der Erholungsrally unter Gewinnmitnahmen. Der den dritten Monat in Folge gestiegene Ifo-Geschäftsklimaindex lieferte keinen Rückenwind. Der DAX schloss 0,27 Prozent schwächer bei 18.089 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 1,05 Prozent. Gegen den Trend verbesserte sich der TecDAX um 0,39 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 38 Gewinner und 61 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 60 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochentiefs 0,11 Punkte höher bei 14,85 Zählern. Stärkste Sektoren waren Technologie (+4,67%) und Software (+0,40%). Am schwächsten präsentierten sich Finanzdienstleister (-2,84%) belastet von steigenden Anleiherenditen. Deutlich abwärts tendierten auch Einzelhandelswerte (-1,75%) und Pharma & HealthCare (-1,36%). Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 5,45 Prozent. Die Chipbranche profitierte weltweit von starken Zahlen der Konzerne Texas Instruments und ASM International. Das Schlusslicht im Leitindex stellte Deutsche Börse mit einem Minus von 4,01 Prozent trotz guter Quartalszahlen. Das Papier des Börsenbetreibers rutschte unter ein mittelfristig bedeutsames Supportcluster auf ein Jahrestief und nähert sich nun der steigenden 200-Tage-Linie (aktuell: 175,31 EUR) an. Evotec hielt im MDAX mit einem Kurssturz um satte 32,02 Prozent die rote Laterne. Hier belasteten schwache Quartalszahlen. Daneben will das Unternehmen mit Blick auf die Bestellung eines neuen CEO erst mit der Vorlage der Halbjahreszahlen einen Ausblick liefern.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 38.461 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich derweil um 0,36 Prozent auf 17.535 Zähler. An der NYSE gab es 1.187 Kursgewinner und 1.597 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. 58 neuen 52-Wochen-Hochs standen 30 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0698 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 4,65 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,60 Prozent auf 2.328 USD. WTI-Öl sank trotz wider Erwarten gesunkener Lagerbestände um 0,65 Prozent auf 82,82 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von nachbörslich vorgelegten Meta-Zahlen überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,06 Prozent tiefer bei 171,51 Punkten. Besonders schwach tendierten der Nikkei 225 (-2,06%) in Tokio, der Taipei (-1,30%) in Taiwan und der koreanische Kospi (-1,36%). Gegen den Trend aufwärts ging es mit dem Hang Seng Index (+0,35%) in Hongkong und dem chinesischen CSI 300 (+0,15%). Die Börse in Australien blieb feiertagsbedingt geschlossen. Der Yen markierte zum Start der Sitzung der Bank of Japan gegenüber dem Dollar ein 3-Dekaden-Tief. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,65 Prozent. Für den Nasdaq Future geht es um 1,18 Prozent abwärts. Beim DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.056) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum BIP im ersten Quartal sowie zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es eine wahre Flut an Geschäftszahlen unter anderem von BASF, Deutsche Bank, Symrise, Airbus, Nestle, STMicroelectronics, Adyen, Caterpillar und Merck & Co. Nach US-Börsenschluss liefern Microsoft, Alphabet und Intel ihre Zahlenwerke ab. Bereits gestern nach der Schlussglocke zogen Meta Platforms (nachbörslich: -15,13%), IBM (nachbörslich: -8,32%), Ford (nachbörslich: +2,29%) und Chipotle (nachbörslich: +3,19%) mit ihren Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Zahlen von Meta Platforms enttäuschten hinsichtlich des Ausblicks und der anvisierten Ausgaben im laufenden Jahr.