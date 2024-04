Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) war vom im April 2022 bei 119,75 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein im September 2022 gesehenen 2-Jahres-Tief bei 51,00 EUR abgesackt. Die nachfolgende Rally beförderte sie bis zum Februar 2023 auf 103,15 EUR. Seither weist der übergeordnete Trend wieder abwärts. Zuletzt verzeichnete der Wert am 5. März ein Verlaufstief bei 57,36 EUR und initiierte hiervon ausgehend einen dynamischen Aufschwung. Dabei konnte er seine 200-Tage-Linie sowie seine Abwärtstrendlinie vom Hoch im Mai 2023 überwinden und konsolidiert seit einigen Tagen unterhalb des Verlaufshoch bei 76,05 EUR. Das kurzfristige Chartbild gestaltet sich neutral. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb des Verlaufshochs würde ein bullishes Anschlusssignal senden und eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends in Richtung der längerfristig bedeutsamen Widerstandsregionen 80,80-82,50 EUR und 85,67/85,96 EUR nahelegen. Ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone 70,85-72,20 EUR wäre hingegen bearish zu werten mit Abwärtsrisiken in Richtung 67,70/68,00 EUR und eventuell 63,46-65,88 EUR. Das Unternehmen wird am 8. Mai seine Quartalszahlen präsentieren.