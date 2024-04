Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die positiven Vorzeichen. Die Anleger reagierten mit Erleichterung auf PCE-Inflationsdaten in den USA. Der DAX schloss 1,36 Prozent fester bei 18.161 Punkten. Auf Wochensicht rückte er um 2,39 Prozent vor. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 0,51 respektive 1,71 Prozent. In den drei Indizes gab es 82 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,05 Punkte auf ein 3-Wochen-Tief bei 14,37 Zählern ab. Stärkste Sektoren waren Software (+2,18%) und Finanzdienstleister (+1,88%). Schwach tendierte vor allem der Einzelhandelssektor (-4,09%). Im DAX hatte Siemens Energy (+5,90%) die Nase vorne, gefolgt von Sartorius (+2,87%) und Vonovia (+2,50). Airbus sank nach Quartalszahlen um 0,85 Prozent. Im MDAX litt Delivery Hero (-16,01%) unter Sorgen vor steigender Konkurrenz seitens der chinesischen Meituan in Saudi-Arabien sowie unter einem konservativen Kursziel seitens der Analysten der Deutschen Bank. Die Aktie von flatexDEGIRO haussierte im SDAX nach starken Geschäftszahlen und einer Anhebung des Ausblicks um 22,08 Prozent und befindet sich nun an einer langfristig bedeutsamen technischen Widerstandszone, deren nachhaltige Überwindung einen Boden komplettieren würde.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,40 Prozent auf 38.240 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,65 Prozent auf 17.718 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 79 neuen 52-Wochen-Hochs standen 22 Tiefs gegenüber. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,30 Prozent auf 1,0698 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um vier Basispunkte auf 4,72 Prozent nach. Gold handelte an der Comex 0,35 Prozent fester bei 2.361 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte um 0,10 Prozent auf 83,65 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,98 Prozent fester bei 541,13 Punkten. Im Rallymodus blieb der Hang Seng Index (+1,13%) in Hong Kong. Er konnte mittlerweile über 20 Prozent vom Tief zulegen und befindet sich nach einer gängigen Definition entsprechend nun im Bullenmarkt. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der Yen wertete nach zwischenzeitlicher Markierung eines 34-Jahres-Tiefs gegenüber dem Dollar in einem sehr volatilen Handel auf, was Spekulationen um eine Intervention der Bank of Japan schürte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.212) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone sowie auf die vorläufigen April-Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Philips Electronics und Vivendi. Nach US-Börsenschluss präsentieren Qiagen und Morphosys ihre Quartalszahlen.