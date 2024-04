Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Mai 2022 ein Dekadenhoch bei 43,97 EUR erzielt. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase bezogen auf den im Jahr 2015 bei 9,13 EUR gestarteten ultralangfristigen Aufwärtstrend. Nach der letzten mittelfristigen Abwärtswelle vom Hoch im vergangenen Dezember arbeitete der Anteilsschein an einer Bodenbildung oberhalb des Supports bei 30,08/30,21 EUR. Zuletzt konsolidierte er oberhalb der rückeroberten 50-Tage-Linie. Mit dem gestrigen Kursanstieg über die Barriere bei 32,96 EUR wurde der Boden formell komplettiert. Das Volumen lieferte jedoch noch keine Bestätigung der Machtübernahme durch die Bullen. Preislich verfügen sie dennoch über den charttechnischen Vorteil, solange der Support bei 31,36-31,64 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Ziele und Hürden liegen bei 33,86/33,89 EUR und 34,40-34,75 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 35,78-36,34 EUR zu favorisieren. Ein Rutsch unter 31,36 EUR würde derweil zunächst für einen neuerlichen Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei 30,08-30,30 EUR sprechen. Am 6. Mai wird der Wert ex Dividende mit einem Abschlag von 1,00 EUR gehandelt. Die Q1-Quartalszahlen stehen am 15. Mai zur Veröffentlichung an.