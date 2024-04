Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Belastend wirkten ein unerwarteter Anstieg der heimischen Verbraucherpreise im April und eine wider Erwarten gesunkene Wirtschaftsstimmung im Euroraum. Für den DAX ging es um 0,24 Prozent abwärts auf 18.118 Punkte. Der TecDAX fiel um 0,40 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich derweil um 0,65 Prozent. In den drei Indizes gab es 69 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,03 Punkte höher bei 14,40 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Einzelhandelswerte (+1,63%) und Versorger (+1,34%) am stärksten gesucht. Kräftig abwärts tendierte der Bankensektor (-6,66%). Daneben neigten vor allem Softwareaktien (-1,33%) und Technologiewerte (-0,87%) zur Schwäche. Deutsche Bank sackte als Schlusslicht im DAX um 8,64 Prozent ab. Das Geldinstitut bildet aufgrund eines Rechtsstreits zur Übernahme der Postbank im laufenden zweiten Quartal eine Rückstellung von voraussichtlich 1,3 Milliarden EUR. Porsche AG gab nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen um 2,81 Prozent nach. Daimler Truck (+2,63%), RWE (+2,52%) und Fresenius SE (+1,73%) bildeten am Berichtstag nachrichtenlos das Spitzentrio im Leitindex.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial gestützt von fallenden Anleiherenditen um 0,38 Prozent auf 38.386 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,36 Prozent auf 17.783 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 69 Prozent. Es gab 77 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich neun Tiefs. Der US-Dollar stand gegenüber allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,26 Prozent fester bei 1,0721 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um fünf Basispunkte auf 4,62 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 2.346 USD. WTI-Öl verbilligte sich mit nachlassenden geopolitischen Spannungen um 1,30 Prozent auf 82,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,74 Prozent fester bei 174,82 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge zeigte der Nikkei 225 (+1,01%) in Tokio nach dem Feiertag. Gegen den Trend schwach waren chinesische Aktien. Der CSI 300 verlor 0,37 Prozent. Die Aktie von Samsung Electronics (+1,83%) war nach besser als erwarteten Quartalszahlen in Seoul gesucht. Von der konjunkturellen Seite standen PMI-Daten aus China im Fokus. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der zweitgrößten Volkswirtschaft gab im April von zuvor 50,8 auf 50,4 Punkte nach und verblieb damit den zweiten Monat in Folge über der Marke von 50 Punkten, ab der Expansion signalisiert wird. Die Konsensschätzung hatte auf 50,3 Punkte gelautet. Der S&P Future notierte zuletzt 0,10 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.144) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die BIP-Daten zum ersten Quartal und die April-Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Covestro, Mercedes-Benz, Vonovia, adidas, Volkswagen und MTU. In den USA stehen die Zahlen von 3M, GE Healthcare, Coca-Cola, McDonald’s, PayPal, Amazon (nach Börsenschluss) und AMD (nach Börsenschluss) im Fokus. Bereits gestern nach US-Börsenschluss legte Qiagen sein Zahlenwerk vor.