Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,53 Prozent auf 18.509 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,26 beziehungsweise 0,33 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 58 Gewinner und 44 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,88 Punkte auf 14,41 Zähler ab. Stärkste Sektoren waren Industrie (+1,77%) und Software (+1,60%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Konsum (-1,19%) und Banken (-0,74%). Nachrichtenlos sprang die Aktie von Siemens Energy um 5,90 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im DAX. Airbus und Fresenius SE folgten nach der Vorlage ihrer Quartalsberichte mit Aufschlägen von 4,84 respektive 4,04 Prozent. Die rote Laterne im Leitindex hielt Siemens Healthineers mit einem Minus von 6,71 Prozent. Der Medizintechnikkonzern konnte die Anleger mit seinen Quartalszahlen nicht begeistern. Ebenfalls nach Zahlen notierte adidas 2,24 Prozent tiefer. Abseits des DAX standen TeamViewer (+13,15%), Kion (-6,58%) und Auto1 Group (+14,29) nach ihren Bilanzen im Fokus.

An der Wall Street setzte die Fed-Zinsentscheidung keine Akzente. Wie erwartet ließen die Währungshüter ihre Geldpolitik unverändert und bereiteten eine mögliche Leitzinssenkung für die September-Sitzung vor. Der Dow Jones Industrial verbesserte sich um 0,24 Prozent auf 40.843 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 3,01 Prozent nach oben auf 19.362 Zähler. An der NYSE gab es 1.762 Gewinner und 1.049 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 369 neuen 52-Wochen-Hochs standen 21 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent fester bei 1,0829 USD. Gold stieg an der Comex um 1,69 Prozent auf 2.493 USD. WTI-Öl verteuerte sich mit den gestiegenen geopolitischen Spannungen um 5,23 Prozent auf 78,64 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent tiefer bei 182,77 Punkten. Kräftig nach oben ging es mit dem Taipei TWSE (+1,99%) in Taiwan. Ein deutlicher Abverkauf war derweil beim Nikkei 225 (-2,49%) in Tokio zu beobachten. Hier belasteten eine Fortsetzung der Aufwertungsrally im Yen sowie die gestrige Leitzinsanhebung der Bank of Japan. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,61 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.423) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und den USA. Die Bank of England verkündet ihre Leitzinsentscheidung. Die Börse in der Schweiz bleibt feiertagsbedingt geschlossen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck, DHL Group, Merck KGaA, Vonovia, BMW, Symrise und Volkswagen. Daimler Truck (nachbörslich: -4,50%) senkte bereits gestern Abend seine Prognose für 2024. Meta Platforms (nachbörslich: +7,17%), Arm Holdings (nachbörslich: -10,52%) und Qiagen veröffentlichten nach der Schlussglocke an der Wall Street ihre Bilanzen.