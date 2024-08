Diese Analyse wurde am 01.08.2024 um 08:19 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern freundlich und schraubte sich in der ersten Handelsstunde auf ein 6-Tages-Hoch bei 18.564 Punkten hinauf. Es folgte eine dreiwellige Korrektur bis auf ein am Nachmittag gesehenes Tagestief bei 18.435 Punkten. Dort wiedereinsetzendes Kaufinteresse führte zu einem Tagesschluss bei 18.509 Punkten, einem Plus von 97 Punkten gegenüber dem Vortag.