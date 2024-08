Die Aktie der LEG Immobilien AG (WKN: LEG111) hatte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 139,80 EUR verzeichnet und war anschließend in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Am 31. Mai 2023 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 46,17 EUR. Oberhalb dieser Marke formte der Wert einen mehrmonatigen Boden und komplettierte diesen mit einem dynamischen Anstieg im Juli 2023. Seither dominieren die Bullen das übergeordnete Kursgeschehen. Zuletzt war das Papier nach dem Markieren eines 2-Jahres-Hoch bei 87,54 EUR im Mai in den Korrekturmodus übergegangen. Oberhalb seiner steigenden 200-Tage-Linie konnte er ein Korrekturtief bei 73,72 EUR ausbilden. Mit dem am Freitag gesehenen hochvolumigen Kursanstieg über die Barriere bei 84,22 EUR stehen ein möglicher neuer Vorstoß auf das Mai-Hoch und eine Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends auf der charttechnischen Agenda. Das kurz- und mittelfristige Bias bleiben bullish, solange die breite Supportzone bei 78,50-81,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre hingegen zunächst ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie bei derzeit 74,83 EUR einzuplanen. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele oberhalb von 87,54 EUR lassen sich bei 89,00 EUR, 90,12 EUR und 91,30-92,99 EUR ausmachen. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde das langfristige Chartbild weiter aufhellen mit einem mittelfristigen Potenzial in Richtung 99,50-104,03 EUR. Das Unternehmen wird am 9. August seine Quartalszahlen präsentieren.