Das Währungspaar USD/JPY hatte am 3. Juli ein Multi-Dekadenhoch bei 161,95 JPY markiert. An der dort befindlichen Widerstandsregion ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Sie brach dabei den mittelfristigen Aufwärtstrend und beschleunigte zuletzt den Abverkauf nach der Verletzung der 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrendlinie vom Tief im Januar 2023. Im gestrigen Handel erreichte der Kurs ein 7-Monats-Tief bei 141,68 JPY und näherte sich damit dem bedeutsamen Unterstützungscluster bei 140,25-141,00 JPY bis auf unmittelbare Rufweite an. Zugleich verzeichnete der RSI-Indikator auf Tagesbasis das überverkaufteste Niveau der letzten Jahrzehnte. Die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder deutlichere Erholung ist daher deutlich erhöht. Gelänge ein signifikanter Break über die nächste Barriere bei 146,46 JPY entstünde mögliches Erholungspotenzial in Richtung 148,44-149,42 JPY und eventuell 150,88-151,94 JPY. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde das Risiko einer anschließenden weiteren Abwärtswelle nennenswert gemindert. Unmittelbar bullish würde das technische Bias über der weiteren Barriere bei 154,20-157,61 JPY. Ein nachhaltiger Rutsch unter 140,25 JPY würde derweil das längerfristige Chartbild deutlich eintrüben mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 139,27 JPY und 135,42-137,24 JPY.