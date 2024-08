Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenauftakt nach extrem schwachen Vorgaben aus Asien weiter deutlich südwärts. Im Verlauf des Nachmittags setzte eine Gegenbewegung ein. Der DAX schloss 1,82 Prozent tiefer bei 17.339 Punkten. MDAX und TecDAX sanken um 2,04 respektive 1,67 Prozent. In den drei Indizes gab es zehn Gewinner und 92 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 85 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX explodierte zwischenzeitlich auf ein 2-Jahres-Hoch bei 35,03 Punkten und endete 4,62 Punkte höher bei 26,42 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte lediglich der Technologiesektor (+0,61%) im positiven Terrain schließen. Am schwächsten tendierten Versorger (-3,59%) und Softwareaktien (-2,74%). Die Aktie von Infineon belegte mit einem Plus von 1,34 Prozent nach der Vorlage der Drittquartalszahlen den Spitzenplatz im DAX.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 2,60 Prozent auf 38.703 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,96 Prozent auf 17.895 Zähler. 92 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag ebenfalls bei 92 Prozent. 42 neuen 52-Wochen-Hochs standen 221 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,41 Prozent fester bei 1,0956 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries endete einen Basispunkt höher bei 3,80 Prozent nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 3,67 Prozent abgesackt war. Gold sank an der Comex um 0,69 Prozent auf 2.453 USD. WTI-Öl kletterte um 0,22 Prozent auf 73,68 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 2,71 Prozent fester bei 170,57 Punkten. Der Nikkei 225 sprang nach dem gestrigen stärksten Ausverkauf seit dem Crash im Jahr 1987 um zuletzt 10,23 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 1,53 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.474) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Zalando, Bayer, Fraport, Schaeffler, Caterpillar und Uber Technologies.