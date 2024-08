Diese Analyse wurde am 07.08.2024 um 07:31 Uhr erstellt.

Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational (WKN: 701080) hatte im August 2021 ein Rekordhoch bei 1.033,50 EUR markiert. Der anschließend etablierte Abwärtstrend schickte sie bis auf ein im September 2022 verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 401,00 EUR. Dort übernahmen die Bullen das Ruder. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtstrends hellte sich auch die langfristige technische Ausgangslage deutlich auf. Seit März dieses Jahres vollzieht der Wert nach dem Erreichen eines Verlaufshochs bei 850,50 EUR eine mittelfristige Konsolidierung dieses Aufschwungs. Dabei konnte er sich oberhalb seiner steigenden 200-Tage-Linie behaupten. Mit dem gestrigen Kursschub (+4,85%) in Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen gelang der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 50 und 100 Tage sowie der Bruch der mehrwöchigen Abwärtstrendlinie. Im charttechnischen Fokus steht nun die kritische nächste Widerstandszone bei 840,00-850,50 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber (Tagesschlusskursbasis) würde ein Signal für eine Fortsetzung des dominanten Haussetrends liefern mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 881,24 EUR, 893,67/898,15 EUR und 919,20/920,33 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer starken Position, solange die Supportzone bei 791,98-795,00 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darunter wäre ein neuerlicher Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei derzeit 733,68-760,50 EUR einzuplanen.