Am deutschen Aktienmarkt konnten sich die Indizes am Dienstag moderat vom Kursrutsch des Vortages erholen. Der DAX kletterte nach einem volatilen Geschäft und bei schwacher Marktbreite um 0,09 Prozent auf 17.354 Punkte. MDAX und TecDAX stiegen um 0,48 beziehungsweise 0,46 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 2,88 Punkte auf 23,53 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance tendierten Softwareaktien (+2,15%) und Einzelhandelswerte (+0,77%) am stärksten. Ein schwaches Bild boten vor allem die Sektoren Pharma & HealthCare (-1,72%) und Finanzdienstleister (-1,08%). Siemens Energy zog an der DAX-Spitze im Vorfeld der heutigen Bilanzvorlage um 3,34 Prozent an. Stützend für die Performance des Leitindex wirkten die Aufschläge bei den Schwergewichten SAP (+2,31%) und Airbus (+1,98%). Die Aktie von Bayer bildete mit einem Minus von 6,05 Prozent das Schlusslicht. Der Konzern konnte die Anleger mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen. Beobachter verwiesen zur Begründung für anhaltende Risiken im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA. Zalando verlor ebenfalls nach Zahlen 1,91 Prozent.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,76 Prozent auf 38.998 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,29 Prozent auf 18.305 Zähler. 74 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. 49 neuen 52-Wochen-Hochs standen 54 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar erholte sich ebenfalls etwas vom Schwächeanfall der letzten Tage. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,23 Prozent auf 1,0927 USD. Der Bitcoin wertete gegenüber dem Greenback um 5,08 Prozent auf 56.694 USD auf. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um zehn Basispunkte auf 3,90 Prozent an. Am Vortag hatte sie intraday ein 14-Monats-Tief bei 3,67 Prozent verzeichnet. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf 2.431 USD. WTI-Öl notierte 0,29 Prozent fester bei 73,15 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,85 Prozent fester bei 174,79 Punkten. Stützend für das Sentiment wirkten taubenhafte Kommentare von Seiten der Bank of Japan. Laut Deputy-Governor Uchida werde es keine weiteren Zinserhöhungen geben solange die Märkte instabil seien. Der Yen wertete daraufhin gegenüber dem Greenback um rund 2 Prozent ab. Für den Nikkei 225 ging es in Tokio um 2,85 Prozent nach oben. Der TOPIX-Bankensektor haussierte um 10,43 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,93 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.408) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen Daten zur Industrieproduktion und zur Handelsbilanz. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Commerzbank, Siemens Energy, Continental, Beiersdorf und Novo Nordisk. Die Aktie von Evotec dürfte nach einer gestern Abend veröffentlichten Umsatz- und Gewinnwarnung für 2024 deutlich schwächer in den Handel starten. Nach der gestrigen Schlussglocke an der Wall Street lieferten Amgen (nachbörslich: -1,66%) und Airbnb (nachbörslich: -16,64%) ihre Zahlenwerke ab.