Nächste Unterstützungen:

17.233-17.265

16.992-17.042

16.958

Nächste Widerstände:

17.425

17.505

17.624/17.627

Der Index formte einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Die am Vortag unterschrittene steigende 200-Tage-Linie bei derzeit 17.425 Punkten konnte nicht per Tagesschluss zurückerobert werden. Gelänge heute ein Anstieg über 17.505 Punkte würde eine Ausdehnung der Erholung vom Montagstief im Rahmen einer zweiten Impulswelle mit möglichen nächsten Zielen und Widerständen bei 17.624/17.627 Punkten und 17.713 Punkten indiziert. Ein Rutsch unter 17.233-17.265 Punkte per Stundenschluss wäre bearish mit nächsten potenziellen Zielen bei 16.992-17.042 Punkten und 16.958 Punkten.