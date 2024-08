Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) hatte im Jahr 2021 ein Rekordhoch bei 202,00 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich formationstechnisch zu einer mehrjährigen bearishen Kopf-Schulter-Umkehr, die am 17. Juni dieses Jahres mit dem Rutsch unter die entsprechende Nackenlinie komplettiert wurde. Im Rahmen des weiterhin intakten Abwärtstrends ließ die Schwungkraft in den letzten Wochen nach. Zuletzt etablierte die Notierung eine Handelsspanne zwischen dem am 25. Juli bei 59,50 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief und dem Reaktionshoch bei 65,10 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der Range per Tagesschluss würde nun ein prozyklisches Signal generieren. Oberhalb von 65,10 EUR stünden die charttechnischen Zeichen auf eine mögliche weitergehende Erholungsbewegung in Richtung 67,70-68,95 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 70,70 EUR und eventuell 72,60-74,66 EUR vorstellbar. Im mittel- und langfristigen Zeitfenster bleiben die Bären klar am Ruder solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden werden kann. Mit einer signifikanten Verletzung der Supportzone 59,50-60,25 EUR würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im dominanten Abwärtstrend getriggert. Aus dem langfristigen Chartbild lassen sich in diesem Fall nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche bei 56,90/57,60 EUR und 55,25 EUR ausmachen.