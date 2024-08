Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte deutliche Zugewinne verbuchen. Stützend wirkten taubenhafte Kommentare aus den Reihen der Bank of Japan. Während heimische Daten zur Industrieproduktion (+1,4% gg Vm) im Juni besser als erwartet hereinkamen, enttäuschten die Exportdaten (-3,4% gg Vm). Der DAX zog um 1,50 Prozent auf 17.615 Punkte an und überwand damit seine 200-Tage-Linie. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,64 respektive 0,80 Prozent. In den drei Indizes gab es 85 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 4,12 Punkte auf 19,41 Zähler ab. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,82%) und Versorger (+2,21%). Im Minus landeten lediglich die Sektoren Banken (-0,19%) und Konsum (-0,09%). Die Aktie von Continental haussierte um 6,84 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im DAX. Dank einer besseren Profitabilität konnte der Konzern bei leicht geringeren Umsätzen im zweiten Quartal einen Gewinnsprung erzielen. Den Umsatzausblick für das Gesamtjahr senkte der Autozulieferer jedoch. Die Aktie der Commerzbank sank als Schlusslicht im Leitindex trotz solider Quartalszahlen um 3,72 Prozent. Ebenfalls nach Zahlen im Fokus standen Siemens Energy (-0,29%), Beiersdorf (-2,28%), Puma (-10,81%) und Evotec (-34,63%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlichen Zugewinnen mit einem Minus von 0,60 Prozent bei 38.763 Punkten aus dem Handel. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,17 Prozent abwärts auf 17.867 Zähler. 57 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Es gab 99 neue 52-Wochen-Hochs und 58 Tiefs. Am Devisenmarkt standen der Yen und der Franken deutlich unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,07 Prozent tiefer bei 1,0924 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sechs Basispunkte auf 3,95 Prozent an. Gold handelte an der Comex 0,10 Prozent schwächer bei 2.429 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach deutlich stärker als erwartet gesunkenen Lagerbeständen um 3,05 Prozent auf 75,43 USD. Stützend für die Kurserholung von den jüngst erreichten Mehrmonatstiefs wirkten auch Produktionsprobleme im Sharara-Ölfeld in Libyen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei einem nervösen Handel uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,05 Prozent tiefer bei 173,87 Punkten. Ein Mitglied der Bank of Japan äußerte sich laut der veröffentlichten Zusammenfassung der Meinungen im Rahmen der letzten Notenbanksitzung im Juli dahingehend, dass die sogenannte „Neutral Rate“ des japanischen Leitzinses bei mindestens 1,0 Prozent liege (aktuell: 0,25%) und im Fall eines wie erwarteten Rückgangs der Inflation im kommenden Jahr erreicht werden sollte. Der Nikkei 225 gab in Tokio um 0,44 Prozent nach. Der Hang Seng Index (+0,79%) in Hongkong fiel durch Stärke auf. Der S&P Future notierte zuletzt 0,06 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.426) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA um 14.30 Uhr. Die Konsensschätzung lautet auf 240.000 nach zuvor 249.000. Im Fall einer deutlichen Abweichung ist mit starken Kursausschlägen an den Finanzmärkten zu rechnen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, Munich Re und Rheinmetall.