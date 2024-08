Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) konnte ausgehend vom im vergangenen September bei 44,39 EUR verbuchten Tief bis auf ein im März bei 58,14 EUR markiertes 2-Jahres-Hoch ansteigen. An der dort befindlichen langfristig kritischen Widerstandsregion 57,22-58,50 EUR ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle riss sie am 31. Juli eine deutliche Abwärtslücke in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Aktuell zeigt das Papier einen Stabilisierungsansatz am Unterstützungscluster bestehend aus der Aufwärtstrendlinie vom zyklischen Tief im September 2022 und der fallenden Unterstützungslinie entlang der Tiefs aus dem Januar und Mai dieses Jahres. Ausgeprägte Lunten in den Tageskerzen und bullishe Reversal-Muster (Doji/Engulfing/Hammer) signalisieren Kaufinteresse in diesem Bereich. Ein Tagesschluss über 49,42 EUR oder ein Intraday-Anstieg über 49,76 EUR würden nun prozyklische Indizien für eine mögliche deutlichere Erholungsbewegung in Richtung 50,34 EUR, 50,80 EUR und eventuell 52,00-53,10 EUR liefern. Zu einer Neutralisierung des derzeit bearishen Mittelfrist-Bias käme es erst im Fall einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone per Tagesschluss. Mit Blick auf die Unterseite entstünde ein bearishes Anschlusssignal mit einem signifikanten Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 47,94-48,59 EUR. Nächste Ziele lauten dann 47,42 EUR und 46,68/46,71 EUR. Darunter wäre eine unmittelbare Ausdehnung des Abverkaufs in Richtung 46,14 EUR, 45,51/45,77 EUR und 44,39 EUR einzuplanen. Saisonal zeigte sich der Anteilsschein in den sechs Jahren seit dem Börsengang im Zeitraum vom 9. August bis zum 12. Oktober auffällig schwach. Laut Seasonax musste er in allen sechs Jahren Abschläge hinnehmen. Im Durchschnitt betrugen diese 7,40 Prozent (Median: -7,01%).