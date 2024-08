Der deutsche Aktienmarkt wurde am Donnerstag von überwiegend positiv aufgenommenen Quartalszahlen sowie von besser als erwartet hereingekommenen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA gestützt. Die Marktbreite gestaltete sich dabei allerdings schwach. Der DAX zog um 0,37 Prozent auf 17.680 Punkte an. Der TecDAX rückte um 0,14 Prozent auf 3.240 Zähler vor. Gegen den Trend gab der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,52 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 34 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,19 Punkte auf 19,60 Zähler. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+1,80%) und Einzelhandel (+1,35%). Am schwächsten tendierten Medienwerte (-1,94%) und Transportwerte (-1,69%). Mit Käufen quittierten die Anleger die vorgelegten Quartalsbilanzen der DAX-Konzerne Rheinmetall (+3,44%), Siemens (+2,09%), Allianz (+1,89%) und Deutsche Telekom (+1,88%). Munich Re (-0,18%) notierte derweil nach Zahlen moderat im Minus. Abseits des Leitindex wurden Dürr (+8,09%), SMA Solar (-7,70%), Prosiebensat1 (-5,11%), Deutz (-0,35%), Hamborner Reit (-1,06%), 1&1 (-5,55%), GFT Technologies (-4,87%), SGL Carbon (+1,35%), Grenke (-4,37%), Knorr-Bremse (+2,33%), Ströer (+1,03%), Scout24 (-3,20%) und SAF-Holland (-3,98%) von Geschäftszahlen bewegt.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 1,76 Prozent auf 39.446 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 3,06 Prozent auf 18.414 Zähler an. 79 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 85 Prozent. 35 neuen 52-Wochen-Hochs standen 48 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,07 Prozent tiefer bei 1,0915 USD. Der Bitcoin haussierte gegenüber dem Greenback um 8,43 Prozent auf 59.615 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um vier Basispunkte auf 4,00 Prozent und liegt damit bereits 33 Basispunkte über dem zum Wochenstart verbuchten Jahrestief. Gold stieg an der Comex um 1,25 Prozent auf 2.463 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,14 Prozent auf 76,09 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,49 Prozent fester bei 175,37 Punkten. Im makroökonomischen Fokus standen Inflationsdaten aus China. Die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen im Juli um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als von Experten erwartet. Die Konsensschätzung hatte auf eine Teuerungsrate von 0,3 Prozent nach zuvor 0,2 Prozent gelautet. Die Erzeugerpreise sanken derweil mit einer unveränderten Jahresrate von 0,8 Prozent. Hier hatten Experten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Rückgang von 0,9 Prozent gerechnet. Die Börsen in Singapur blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (17.683) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die finalen deutschen Verbraucherpreisdaten für den Juli. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Lanxess, Jungheinrich, Bechtle, Jenoptik, LEG Immobilien und Eckert & Ziegler. Bereits gestern nach US-Börsenschluss legten Akamai Technologies (nachbörslich: +8,11%), Trade Desk (nachbörslich: +6,21%), News Corp (nachbörslich: +1,57%), Paramount Global (nachbörslich: +5,39%), Take-Two Interactive (nachbörslich: +5,89%), Expedia (nachbörslich: +11,36%) und Gilead Sciences (nachbörslich: -0,17%) ihre Quartalsbilanzen vor.