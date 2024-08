Nächste Unterstützungen:

17.545

17.431-17.452

17.233

Nächste Widerstände:

17.667-17.713

17.795/17.843

17.951-18.010

Er schloss den zweiten Tag in Folge oberhalb der rückeroberten steigenden 200-Tage-Linie und konnte nun auch die Abwärtslücke vom Montag sowie das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom am 31. Juli verbuchten Zwischenhoch in der Schlusskursbetrachtung überwinden. Eine mögliche Ausdehnung der Erholungsrally vom Montagstief steht damit zunächst auf der Agenda. Oberhalb der aktuellen Hürde bei 17.667-17.713 Punkten lassen sich nächste potenzielle Ziele und Barrieren bei 17.795/17.843 Punkten und 17.951-18.010 Punkten ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächsten Support bei 17.545 Punkten und 17.431-17.452 Punkten. Ein Stundenschluss darunter sowie ein Intraday-Rutsch unter 17.233 Punkte würden nun bearishe Anschlusssignale liefern. Als potenzielles nächstes Abwärtsziel fungiert dann der Bereich 16.992-17.058 Punkte.