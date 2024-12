Der deutsche Aktienmarkt befand sich zum Wochenausklang fest in der Hand der Bullen. Stützend wirkten fallende Marktzinsen. Der DAX stieg um 1,03 Prozent auf 19.626 Punkte und näherte sich damit seinem aus dem Oktober stammenden Rekordhoch bis auf unmittelbare Rufweite an. Auf Wochensicht rückte er um 1,57 Prozent vor. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Zugewinne von 0,36 respektive 0,96 Prozent. In den drei Indizes gab es 73 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 87 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,50 Punkte auf ein 2-Monats-Tief bei 14,63 Zählern. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am stärksten aufwärts tendierten Technologiewerte (+2,78%), Softwareaktien (+1,63%) und Banken (+1,57%). Infineon zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,97 Prozent an. MTU Aero Engines konnte dahinter um 2,94 Prozent steigen und in der Schlusskursbetrachtung ein neues Allzeithoch erzielen. Der Triebwerksteller überzeugte mit seiner Prognose für das kommende Jahr.

An der Wall Street rückte der Dow um 0,42 Prozent auf 44.911 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,90 Prozent auf 20.930 Zähler hinzu. 65 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 182 neuen 52-Wochen-Hochs standen 31 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent fester bei 1,0578 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um neun Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,18 Prozent und rutschte damit unter ihre 200-Tage-Linie. WTI-Öl verbilligte sich um 1,05 Prozent auf 68,00 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,61 Prozent auf 2.681 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,65 Prozent fester bei 184,61 Punkten. Der chinesische CSI 300 kletterte um 0,70 Prozent. Veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes aus dem Reich der Mitte standen im nachrichtlichen Fokus. Der offizielle PMI für das verarbeitende Gewerbe kletterte im November wie erwartet von zuvor 50,1 auf 50,3 Punkte. Der entsprechende Index für den Servicesektor gab von zuvor 50,2 auf 50,0 Punkte nach (Konsensschätzung: 50,2). Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe zog von zuvor 50,3 auf 51,5 Zähler an und übertraf damit die Markterwartungen. Dieser Indikator spiegelt eher die Lage in den kleineren nicht-staatlichen Unternehmen wider. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.612) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industriesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Prosus und Zscaler (nach US-Börsenschluss).