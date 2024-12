Die Lanxess-Aktie (WKN: 547040) hatte im Oktober 2023 nach mehrjähriger Baisse ein Dekadentief bei 20,14 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen seither kann als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung in Gestalt einer Rechteckformation gewertet werden. Komplettiert würde diese bullishe Trendwende jedoch erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die obere Begrenzung der Stauzone bei 29,80 EUR (Hoch vom Oktober 2024). Zuletzt hatte der Wert eine schwungvolle Abwärtskorrektur von der oberen Range-Begrenzung gezeigt, die die Notierung bis auf 22,44 EUR zurückführte. Im Rahmen einer zweiten impulsiven Erholungswelle konnte sie im gestrigen Handel begleitet von hohem Volumen die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20, 100 und 200 Tage überwinden und ein 4-Wochen-Hoch erzielen. Zu einer weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslage bedarf es nun der Herausnahme der erreichten Ziel- und Widerstandszone bei 25,87-26,95 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden die Barrieren bei 27,71-28,48 EUR und 29,80 EUR als nächste potenzielle Ziele aktiviert. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange der Support bei derzeit 25,18 EUR (SMA200) nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst ein Test der kritischen Unterstützungszone bei derzeit 23,29-24,32 EUR einzuplanen.