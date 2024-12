Am deutschen Aktienmarkt herrschte zum Wochenstart ungeachtet schwacher Konjunkturdaten Kauflaune. Stützend wirkten weiter deutlich sinkende Marktzinsen. Der DAX stieg um 1,57 Prozent auf ein Allzeithoch bei 19.934 Punkten. Der TecDAX zog um 0,82 Prozent an. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,07 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 67 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 80 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,23 Punkte auf 14,86 Zähler. Stärkste Sektoren waren Software (+2,53%) und Versicherungen (+2,00%). Schwach präsentierten sich derweil Einzelhandelswerte (-1,71%). An der DAX-Spitze legte adidas nachrichtenlos 3,18 Prozent zu. Bayer hielt die rote Laterne mit einem ebenfalls nachrichtenlosen Minus von 0,53 Prozent. Delivery Hero (-10,56%) litt im MDAX unter der Meldung, dass die spanische Tochter Glovo wegen arbeitsrechtlicher Vorgaben das Beschäftigungsmodell ändern müsse. Dies dürfte das EBITDA im Jahr 2025 um rund 100 Millionen EUR belasten. Lanxess (+9,30%) haussierte aufgrund des gemeldeten Einstiegs des Hedge-Fonds von David Einhorn mit rund 5 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow 0,29 Prozent tiefer bei 44.782 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,12 Prozent auf 21.165 Zähler und verzeichnete damit in der Schlusskursbetrachtung ein Allzeithoch. An der NYSE gab es 1.210 Gewinner und 1.561 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 60 Prozent. Es gab 134 neue 52-Wochen-Hochs und 32 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,68 Prozent auf 1,0506 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um zwei Basispunkte auf 4,20 Prozent zu. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,65 Prozent auf 2.664 USD. WTI-Öl notierte 0,07 Prozent fester bei 68,05 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,96 Prozent fester bei 186,82 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Nikkei 225 (+1,74%) in Tokio, beim Taipei TWSE (+1,36%) in Taiwan und beim koreanischen Kospi (+1,80%) zu beobachten. Gegen den regionalen Trend neigte der chinesische CSI 300 (-0,27%) zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.917) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Jolts-Arbeitsmarktdaten in den USA. Unternehmensseitig liefern Salesforce, Okta, Marvell Technology und Pure Storage nach der Schlussglocke an der Wall Street ihre Quartalszahlen ab.