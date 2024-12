Nächste Unterstützungen:

19.792

19.640/19.675

19.524-19.564

Nächste Widerstände:

20.000-20.047

20.100

20.175-20.207

Die Bullen verfügen weiterhin über den technischen Vorteil. In der kurzen Frist steigt angesichts der überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Verschnaufpause an. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lauten 20.000-20.047 Punkte, 20.100 Punkte und 20.175-20.207 Punkte. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell als Nächstes bei 19.792 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde für einen Pullback in Richtung 19.640/19.675 Punkte und eventuell 19.524-19.564 Punkte sprechen.