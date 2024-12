Die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Ende Oktober 2022 verbuchte sie in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Es folgten eine Rally bis auf 49,62 EUR und ein kräftiger Rücksetzer an das 78,6%-Fibonacci-Retracement dieser Rally. Dort startete im Oktober 2023 ein Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist und mit dem jüngsten Kursgeschehen bestätigt wurde. Nach mehrtägiger Konsolidierung stürmte die Preiskurve begleitet von hohem Volumen auf ein Jahreshoch bei 44,46 EUR. Dabei überquerte der Anteilsschein die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals, was den impulsiven Charakter des Aufschwungs bestätigt. Eine nächste Ziel- und Widerstandszone befindet sich bei 44,79-45,35 EUR. Deren Überwindung per Tagesschluss würde die bullishe Aussage des gestrigen Ausbruches bestätigen. Weitere potenzielle Ausdehnungsziele liegen bei 46,80-47,40 EUR, 48,14 EUR, 49,62 EUR, 50,73-52,18 EUR, 53,83 EUR und 55,42/55,43 EUR. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste Supportbereiche bei 43,90 EUR und 43,00 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein Warnsignal für den möglichen Start einer mindestens mehrtägigen Korrekturphase. In diesem Fall würde sich der technische Fokus auf die solidieren Auffangbereiche bei 41,15-41,67 EUR und 39,06-39,70 EUR richten.