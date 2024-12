Diese Analyse wurde am 06.12.2024 um 06:33 Uhr erstellt.

Die Aktie von 1&1 (WKN: 554550) war im Rahmen des im Jahr 2018 bei 72,35 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein im Juli 2023 bei 9,39 EUR verzeichnetes Dekadentief abgestürzt. Nach einer schwungvollen Rally bis auf im Januar gesehene 19,78 EUR orientiert sich das Papier im mittelfristigen Zeitfenster wieder südwärts. Zuletzt erreichte es eine relevante Unterstützungszone und versucht sich nun oberhalb des Verlaufstief bei 11,32 EUR zu stabilisieren. Die markttechnischen Indikatoren signalisieren aufgrund ihrer überverkauften und zur Preiskurve bullish divergierenden Ausgangslage die Chance auf eine deutlichere Erholungsrally. Eine preisliche Bestätigung hierfür wäre die Komplettierung eines Bodens mit einem Ausbruch über das Reaktionshoch bei 12,22 EUR per Tagesschluss. Als potentielle Erholungsziele fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 12,70/12,93 EUR und 13,24-13,50 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone würde das mittelfristige technische Bias von derzeit bearish auf neutral drehen und die übergeordnet bedeutsame Widerstandszone bei 15,00-16,00 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Tagesschluss unterhalb von 11,32 EUR würde das oben genannte Erholungsszenario hingegen negieren und eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends in Richtung 10,48-10,86 EUR nahelegen.