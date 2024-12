Nächste Unterstützungen:

20.285

20.241/20.256

20.132/20.150

Nächste Widerstände:

20.373

20.457-20.537

20.718/20.761

Nach wie vor verfügen die Bullen über den technischen Vorteil in allen relevanten Zeitebenen. In der kurzen Frist muss mit Blick auf die überhitzte Situation in den markttechnischen Indikatoren unterstellt werden, dass die Luft in diesem Zeitfenster dünner wird. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance/Risiko-Aspekten vorrangig in deutlichere Rücksetzer hinein attraktiv. Nächste Widerstände und potenzielle Ausdehnungsziele lassen sich bei 20.373 Punkten und 20.457-20.537 Punkten ausmachen. Darüber könnte sich die Rally in Richtung 20.718/20.761 Punkte und 20.862 Punkte fortsetzen. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit als Nächstes bei 20.285 Punkten. Ein Rutsch darunter würde ein erstes Indiz für den Start einer mehrstündigen Verschnaufpause liefern. Weitere Auffangbereiche liegen bei 20.241/20.256 Punkten und 20.132/20.150 Punkten. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde auf einen kräftigeren Pullback hinweisen.