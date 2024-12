Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Allzeithochs 0,19 Prozent tiefer bei 20.346 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,77 Prozent. Für den TecDAX ging es derweil um 0,25 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 52 Gewinner und 46 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,17 Punkte auf 13,45 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Automobilwerte (+2,48%) und Technologietitel (+2,20%) stark gesucht. Am schwächsten tendierten Medienwerte (-2,18%) und Telekommunikationstitel (-2,10%). Mercedes-Benz haussierte an der DAX-Spitze um 3,24 Prozent, gefolgt von Porsche AG (+2,90%), BASF (+2,66%) und BMW (+2,54%). Rheinmetall (-5,95%) litt am Indexende unter einer Branchenschwäche unter den Rüstungswerten. Händler verwiesen zur Begründung auf verstärkte Spekulationen über mögliche Waffenstillstandsgespräche zwischen der Ukraine und Russland.

An der Wall Street büßte der Dow 0,54 Prozent auf 44.402 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,84 Prozent auf 21.441 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.277 Kursgewinner und 1.508 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 54 Prozent. Es gab 124 neue 52-Wochen-Hochs und 18 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,19 Prozent tiefer bei 1,0548 USD. Der Bitcoin sackte um 4,23 Prozent auf 96.291 USD ab. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,20 Prozent und testet damit die unlängst unterschrittene 200-Tage-Linie. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,77 Prozent auf 2.680 USD. Der Preis für Silber stieg um 2,57 Prozent auf 32,40 USD. WTI-Öl handelte 1,40 Prozent fester bei 68,14 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent fester bei 188,09 Punkten. Beflügelt von der Ankündigung geldpolitischer und fiskalpolitischer Stimuli seitens der chinesischen Regierung für das Jahr 2025 zeigten der chinesische CSI 300 (+1,37%) und der Hang Seng Index (+0,69%) in Hongkong Stärke. Veröffentlichte Daten zur chinesischen Handelsbilanz fielen schwächer als erwartet aus. Die Exporte kletterten im November gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent (Konsensschätzung: 8,5%). Die Importe sanken um 3,9 Prozent (Konsensschätzung: Anstieg um 0,3%). Der Austral-Dollar tendierte schwächer nachdem die RBA ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 4,35 Prozent belassen hatte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.294) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die endgültigen deutschen Verbraucherpreisdaten für November sowie auf die Daten zur US-Produktivität im dritten Quartal. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von AutoZone. Delivery Hero könnte Impulse vom Handelsstart der Tochter Talabat in Dubai erhalten.