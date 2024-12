Die Aktie des Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen (WKN: A2DKCH) hatte im November 2021 ein Dekadenhoch bei 51,56 EUR markiert. Im Rahmen des nachfolgenden Bärenmarktes sackte sie bis auf ein am 30. Oktober 2023 verbuchtes 3-Jahres-Tief bei 32,74 EUR ab. Nach einer schwungvollen Erholungsrally etablierte das Papier eine Stauzone zwischen 36,59 EUR und 42,81 EUR. Der gestrige von hohem Volumen begleitete Kursschub beförderte die Notierung aus der Stauzone über das 61,8%-Fibonacci-Retracement und die langfristige Abwärtstrendlinie. Erweist sich der Ausbruch als nachhaltig, hellt sich das langfristige Chartbild hierdurch signifikant auf. Kurzfristig kritisch ist nun die Unterkante der gestrigen Aufwärtslücke bei 41,76 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde die bullishe Aussage des Kursschubes negieren. Idealerweise fungiert jedoch bereits der Bereich 42,35-43,25 EUR als wirksamer Support. Bestätigend für die Machtübernahme durch die Bullen wäre nun ein Anstieg über die nächste Barriere bei 44,56-45,02 EUR per Tagesschluss. Mittelfristig wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 48,36-49,84 EUR vorstellbar.