Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag ein uneinheitliches Bild. Die Anleger hielten sich mit Blick auf die heute anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA und der morgigen EZB-Sitzung zurück. Der DAX schloss 0,08 Prozent tiefer bei 20.329 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,90 Prozent. Gegen den Trend rückte der TecDAX um 0,41 Prozent vor und markierte damit ein 2-Jahres-Hoch. In den drei Indizes gab es 50 Gewinner und 46 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,04 Punkte auf 13,49 Zähler. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+1,65%), Banken (+1,28%) und Automobilwerte (+0,94%). Schwach im Markt lagen die Sektoren Einzelhandel (-2,55%), Telekommunikation (-0,81%) und Industrie (-0,77%). An der DAX-Spitze haussierte Sartorius nachrichtenlos um 6,38 Prozent. Qiagen verbesserte sich dahinter um 4,93 Prozent. Hier stützte eine Kaufempfehlung durch Jefferies. Im MDAX sackte Delivery Hero nach einem schwachen Börsendebüt der Tochter Talabat in Dubai um 11,95 Prozent ab. Noch deutlicher abwärts ging es mit TeamViewer (-12,17%) nach dem Kauf des Unternehmens 1E für 720 Millionen USD.

An der Wall Street sank der Dow um 0,35 Prozent auf ein 3-Wochen-Tief bei 44.248 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,34 Prozent auf 21.368 Zähler. 61 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Es gab 64 neue 52-Wochen-Hochs und 29 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent tiefer bei 1,0528 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 4,22 Prozent und überquerte damit wieder ihre 200-Tage-Linie. Gold verteuerte sich an der Comex gestützt von den geopolitischen Risiken im Nahen Osten um 1,24 Prozent auf 2.719 USD. Das Edelmetall konnte damit die 50-Tage-Linie aus dem Weg räumen. WTI-Öl notierte kaum verändert bei 68,39 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,16 Prozent tiefer bei 186,50 Punkten. Der koreanische Kospi konnte um 0,79 Prozent zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.331) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Tui, Carl Zeiss Meditec und Inditex.