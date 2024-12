Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der sie bis auf ein im Oktober 2022 gesehenes 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011 bei 19,60 EUR) initiierte das Papier einen weiterhin intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild befindet es sich seit September dieses Jahres in einer volatilen Seitwärtskorrekturzwischen 31,99 EUR und 36,24 EUR. Der gestrige Kursschub unter Ausformung einer langen bullishen Tageskerze beendete eine mehrtägige Konsolidierung oberhalb der zuvor überwundenen 50-Tage-Linie. Damit richtet sich der charttechnische Fokus auf nächste potenzielle Hürden und Ziele bei 35,03 EUR und 35,73-36,41 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde eine zeitnahe Ausdehnung der Rally in Richtung 36,91/36,94 EUR und 38,00-39,01 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position, solange der nächste Support bei 34,00-34,27 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst ein Test der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei 33,21-33,57 EUR einzuplanen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unterhalb von 32,84 EUR und 31,99 EUR.