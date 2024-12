Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,34 Prozent auf 20.399 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 0,27 Prozent. Gegen den Trend gab der TecDAX um 0,09 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 59 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 51 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,61 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 12,88 Zählern ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzdienstleister (+1,38%) die Nase vorn, gefolgt von Industriewerten (+1,17%) und Medientiteln (+1,02%). Am schwächsten präsentierten sich Versorger (-1,30%), Automobilwerte (-0,68%) und Softwaretitel (-0,54%). Favoriten im DAX waren Siemens Energy (+3,38%), Vonovia (+2,78%) und Heidelberg Materials (+2,67%). Die deutlichsten Abgaben verbuchten RWE (-1,95%), BMW (-1,51%) und Bayer (-1,43%). Im MDAX zog die TUI-Aktie nach einer Berg- und Talfahrt in Reaktion auf die Veröffentlichung besser als erwarteter Geschäftszahlen für 2023/24 um 3,33 Prozent an. Der Reisekonzern hob zudem den Wachstumsausblick an.

An der Wall Street endete der Dow nach wie erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisdaten 0,22 Prozent tiefer bei 44.149 Punkten und dehnte damit seine Verlustserie auf fünf Handelstage aus. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte derweil um 1,85 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 21.764 Zählern. An der NYSE gab es 1.483 Gewinner und 1.300 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 51 Prozent. 112 neuen 52-Wochen-Hochs standen 48 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,33 Prozent tiefer bei 1,0493 USD. Der Bitcoin sprang um 4,46 Prozent nach oben auf 101.265 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um fünf Basispunkte auf ein 5-Tages-Hoch bei 4,28 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich nach Lagerbestandsdaten um 2,55 Prozent auf 70,34 USD. Gold stieg an der Comex um 1,31 Prozent auf 2.754 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,96 Prozent fester bei 187,98 Punkten. Besonders fest tendierte der Nikkei 225 (+1,64%) in Tokio und der Hang Seng Index (+1,63%) in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.406) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Zinsentscheidung der EZB und die neuen Projektionen der Notenbank für Wachstum und Inflation in der Eurozone. Experten erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. In den USA könnten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreisdaten Impulse liefern. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Schott Pharma, Bertrandt und MVV. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street hatte Adobe seine Bilanz vorgelegt. Ein schwacher Ausblick drückte die Notierung des Softwarekonzerns im nachbörslichen Handel um rund 9 Prozent nach unten.