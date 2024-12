Diese Analyse wurde am 13.12.2024 um 07:04 Uhr erstellt.

Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 170,30 EUR markiert und anschließend den Weg gen Süden eingeschlagen. Am 25. Juli dieses Jahres verzeichnete sie ein 4-Jahres-Tief bei 58,70 EUR und konnte darüber am 7. Oktober einen mittelfristigen Boden komplettieren. Zuletzt korrigierte der Wert die nachfolgende Rally im Dunstkreis der fallenden 200-Tage-Linie. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursschub meldete sich die Bullen zurück. Der Anteilsschein konnte sich von der 200-Tage-Linie nach oben absetzen und überquerte die korrektive mehrwöchige Abwärtstrendlinie sowie eine langfristige Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im Februar 2022. Bestätigend für eine mögliche Fortsetzung des mehrmonatigen Aufwärtstrends wäre nun ein nachhaltiger Ausbruch über das Verlaufshoch bei 76,45 EUR per Tagesschluss. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele liegen im Erfolgsfall bei 78,05 EUR, 78,82 EUR, 79,77 EUR, 81,83/82,60 EUR und 85,15/85,20 EUR. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 74,80 EUR und derzeit 73,24 EUR (200-Tage-Linie). Ein Tagesschluss darunter würde das derzeit bullishe Bias im mittelfristigen Zeitfenster neutralisieren und für eine zeitliche Ausdehnung der korrektiven Phase sprechen. Übergeordnet bearish würde es erst unterhalb der Supportzone 66,35-67,95 EUR mit möglichem Ziel bei 58,70-61,35 EUR.