Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Die wie erwartet vorgenommene Leitzinssenkung um 25 Basispunkte seitens der EZB wirkte sich nicht nennenswert auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,13 Prozent fester bei 20.426 Punkten. MDAX und TecDAX verloren hingegen 0,43 respektive 0,04 Prozent. In den drei Indizes gab es 43 Gewiner und 53 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,13 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 12,75 Zählern. Stärkste Sektoren waren Software (+1,05%) und Automobile (+1,02%). Am schwächsten tendierten Versicherungen (-1,13%) und Transportwerte (-0,72%). Nachrichtlich im Fokus stand die im MDAX notierte Hensoldt (+2,27%) aufgrund eines Kapitalmarkttages. Der Rüstungshersteller verkündete optimistische Wachstums- und Margenziele bis 2030. Die Aktie überquerte mit dem Kursanstieg am Berichtstag die 200-Tage-Linie.

An der Wall Street blieb der Dow unter Druck und sank den sechsten Tag in Folge um 0,53 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 43.914 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,68 Prozent auf 21.615 Zähler ein. 72 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 68 neuen 52-Wochen-Hochs standen 66 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar war nach höher als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreisdaten gesucht. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,29 Prozent auf 1,0466 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sechs Basispunkte auf 4,33 Prozent an. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,88 Prozent auf 2.705 USD. Der Preis für WTI-Öl notierte kaum verändert bei 70,18 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,98 Prozent tiefer bei 185,69 Punkten. Deutlich unter Druck standen der Hang Seng Index (-1,74%) in Hongkong und der Nikkei 225 (-0,93%) in Tokio. Gegen den Trend fest tendierte der koreanische Kospi (+0,55%). Von der konjunkturellen Seite richtete sich der Blick auf den Tankan-Konjunktur-Bericht der Bank of Japan, der mit einem Stand von +14 für den Index der Stimmung großer Industrieunternehmen im vierten Quartal den höchsten Stand seit Q1/2022 erreichte und die Markterwartungen (+12) übertraf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.431) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie auf die Importpreise in den USA. Unternehmensseitig steht Munich Re mit dem Ausblick für 2025 im Blick. Der Chiphersteller Broadcom (nachbörslich: +14,08%) konnte die Anleger mit seinen gestern nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen und vor allem dem KI-Ausblick überzeugen.