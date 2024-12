Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im November 2021 ein historisches Hoch bei 116,15 EUR markiert. Der anschließende Abschwung schickte die Notierung bis zum 23. November 2022 auf ein 2-Jahres-Tief bei 42,78 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke gelang ihr eine übergeordnete Trendwende. Im Rahmen des seither laufenden primären Aufwärtstrends konnte die Notierung zuletzt am 7. November ein Rallyhoch bei 109,50 EUR verbuchen. Der an diesem Tag geformte Northern Doji leitete eine Abwärtskorrektur ein. Mit der dynamischen Rally vom Korrekturtief bei 95,45 EUR hellte sich die kurzfristige Ausgangslage zuletzt wieder auf. Der Anteilsschein konnte die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 20 Tage zurückerobern und den kurzfristigen Abwärtstrend brechen. Aktuell vollzieht er einen Pullback an die genannten Durchschnittslinien und formte am Freitag eine bullish zu wertende Tageskerze mit ausgeprägter Lunte. Ein Anstieg über die nächste Hürde bei 102,50-102,90 EUR per Tagesschluss würde die Vorherrschaft der Bullen bestätigen. Potenzielle nächste Widerstände lauten im Erfolgsfall 104,23 EUR, 106,55 EUR und 108,17-111,44 EUR. Darüber würde das Rekordhoch bei 116,15 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Tagesschluss unterhalb von 98,65 EUR würde derweil zunächst für eine zeitliche und eventuell auch preisliche Ausdehnung der korrektiven Phase sprechen. In diesem Fall würden Auffangbereiche bei 95,45-96,75 EUR, 94,37 EUR und 91,30-92,00 EUR in den Blick rücken. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der letztgenannten Zone, wo sich derzeit unter anderem auch die steigende 200-Tage-Linie befindet.