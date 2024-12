Der deutsche Aktienmarkt blieb zum Wochenausklang im Rallymodus. Schwach ausgefallene Daten zur deutschen Industrieproduktion im Oktober konnten die Kauflaune der Anleger nicht trüben. Der DAX schloss 0,13 Prozent fester auf einem neuen Allzeithoch bei 20.385 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,66 respektive 0,20 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,32 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 13,29 Zählern. Stärkste Sektoren waren Automobilwerte (+1,33%) und Konsum (+1,29%). Schwach tendierten derweil Versicherungswerte (-0,91%) und Banken (-0,76%). An der DAX-Spitze verbesserte sich die BMW-Aktie um 2,71 Prozent. Stützend wirkte hier eine Kaufempfehlung seitens Jefferies.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow nach den US-Arbeitsmarktdaten 0,28 Prozent tiefer bei 44.643 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte hingegen um 0,92 Prozent auf ein Rekordhoch bei 21.622 Punkten. An der NYSE gab es 1.266 Gewinner und 1.520 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. 128 neuen 52-Wochen-Hochs standen 58 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Yen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,19 Prozent tiefer bei 1,0568 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,17 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,42 Prozent auf 2.660 USD. WTI-Öl verbilligte sich derweil um 1,61 Prozent auf 67,20 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,29 Prozent tiefer bei 186,31 Punkten. Der koreanische Kospi (-2,48%) notierte belastet von der politischen Krise deutlich im Minus. Die Verbraucherpreise in China kletterten im November um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit schwächer als erwartet (Konsensschätzung: +0,4%). Der S&P Future handelte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.380) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Stabilus und Oracle (nach US-Börsenschluss).