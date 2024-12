Nächste Unterstützungen:

20.331

20.270-20.306

20.256

Nächste Widerstände:

20.426

20.457-20.537

20.718/20.761

Der Trend bleibt in allen relevanten Zeitebenen bullish. Das nachlassende Momentum nach fünf Rekordständen in Folge spiegelt sich auch in der geformten Tageskerze (Spinning Top) wider. Da zugleich die markttechnischen Indikatoren überkauft sind und die Sentimentdaten einen euphorischen Zustand bei den Anlegern signalisieren, sollte ungeachtet der Rückenwind liefernden Saisonalität in der kurzen Frist ein Rücksetzer eingeplant werden. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele liegen bei 20.426 Punkten, 20.457-20.537 Punkten, 20.718/20.761 Punkten und 20.862 Punkten. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 20.331 Punkten und 20.270-20.306 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein erstes prozyklisches Signal für einen ausgeprägten mehrtägigen Rücksetzer in Richtung zunächst 20.256 Punkte, 20.132-20.175 Punkte und 20.036-20.085 Punkte.