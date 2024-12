Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte im Verlauf eines mehrjährigen Abwärtstrends im April 2022 ein 10-Jahres-Tief bei 56,56 EUR verzeichnet. Darüber gelang die Ausbildung eines mehrmonatigen Bodens und die Etablierung eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild verdaute der Anteilsschein den primären Aufwärtstrend seit Juni in einer Stauzone zwischen 76,08 EUR und 85,72 EUR. Einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite am 11. Dezember war keine Nachhaltigkeit beschieden. Ausgehend vom 3-Jahres-Hoch bei 86,92 EUR rutschte die Notierung wieder in die Stauzone zurück und konsolidiert nun im Bereich der Aufwärtslücke vom 11. Dezember. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Ein Tagesschluss über 86,92 EUR würde den dominanten Aufwärtstrend in allen relevanten Zeitebenen bestätigen. Nächste übergeordnet bedeutsame Ziel- und Widerstandszonen befinden sich im Erfolgsfall bei 88,16-89,40 EUR und 90,96/91,68 EUR. Darüber wäre in der mittleren Frist ein Vorstoß in Richtung 95,36 EUR plausibel. Ein signifikanter Tagesschluss unter 84,64 EUR könnte die Notierung derweil zeitnah in Richtung 82,22-82,60 EUR zurückführen. Das mittelfristige Chartbild würde erst unterhalb der massiven Supportzone bei 79,12-81,25 EUR getrübt – dann entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung des langfristig kritischen Supports bei 76,08 EUR.