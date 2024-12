Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Rekordhochs 0,10 Prozent tiefer bei 20.406 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 1,06 respektive 0,74 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 31 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,38 Punkte auf 13,13 Zähler. Stärkste Sektoren waren Versicherungen (+2,43%) und Automobile (+0,55%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Versorger (-1,30%) und Einzelhandel (-1,14%). Die Aktie der Munich Re haussierte an der DAX-Spitze um 5,57 Prozent. Hintergrund war eine Gewinnprognose des Rückversicherers für 2025, die auf ein positives Echo stieß. Branchenkollege Hannover Rück zog dahinter im Schlepptau um 1,51 Prozent an. Vonovia gab am Indexende um 2,48 Prozent nach. Hier dürften die kräftig anziehenden Marktzinsen eine Rolle gespielt haben.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,20 Prozent schwächer auf einem Mehrwochentief bei 43.828 Punkten aus dem Handel. Dies war der siebte Minustag in Folge. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich derweil um 0,76 Prozent auf ein Allzeithoch bei 21.780 Zählern. 66 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 40 neuen 52-Wochen-Hochs standen 113 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,35 Prozent fester bei 1,0503 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um sechs Basispunkte auf 4,40 Prozent. Gold sank an der Comex um 1,24 Prozent auf 2.676 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,81 Prozent auf 71,29 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,31 Prozent tiefer bei 184,97 Punkten. Im nachrichtlichen Fokus standen Konjunkturdaten aus China. Dort enttäuschten die Einzelhandelsumsätze im November mit einem Anstieg um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Die Industrieproduktion zog um 5,4 Prozent an, was im Rahmen der Markterwartungen lag. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Der Bitcoin kletterte um 1,88 Prozent auf ein Rekordhoch bei 104.766 USD. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.398) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die S&P Global Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Porsche SE steht mit einer am Freitagabend erfolgten Kassierung der Gewinnprognose für 2024 im Fokus. Aufgrund des Bedarfs an Wertberichtigungen auf die Beteiligungen an Volkswagen und Porsche AG werde das Ergebnis erheblich negativ ausfallen.