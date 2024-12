Die Continental-Aktie (WKN: 543900) war ausgehend von einem zyklischen Zwischenhoch bei 132,68 EUR im Juni 2021 bis auf ein im September 2022 verbuchtes 11-Jahres-Tief bei 44,31 EUR eingebrochen. Nach einer schwungvollen Erholungsrally bis auf im März 2023 gesehene 79,24 EUR ging der Wert in eine ausgeprägte Korrektur über. Im Bereich oberhalb des 78,6%-Fibonacci-Retracements konnte er schließlich in diesem Sommer und Herbst eine mehrmonatige Bodenbildung komplettieren und einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt verzeichnete die Notierung ein 8-Monats-Hoch bei 67,34 EUR. Am dort befindlichen Ziel- und Widerstandsbündel startete eine Konsolidierung, die sich mit Blick auf den gestrigen Rücksetzer zu einer deutlicheren mehrtägigen Abwärtskorrektur entwickeln könnte. Bestätigend hierfür wäre ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 64,64 EUR. Als potenzielle Auffangregionen fungieren in diesem Fall die Bereiche 62,84-63,56 EUR und 59,96-61,12 EUR. Zu einer Eintrübung der derzeit übergeordnet bullishen Ausgangslage käme es erst unterhalb der Zone 57,00-58,84 EUR (Tagesschlusskursbasis). Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der Marke 67,36 EUR würde nun ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Im Erfolgsfall könnten die aktiven nächsten Zielregionen bei 69,98-71,82 EUR und nachfolgend 74,66/75,16 EUR angesteuert werden.